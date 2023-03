Meloni | Proiettare l' Italia in un nuovo Rinascimento

(Di sabato 25 marzo 2023) AGI - "La nostra Nazione è la Patria del bello ed è nostro dovere proteggere e valorizzare l'immenso patrimonio di cui siamo eredi. Così come è nostro preciso compito rimettere al centro la cultura, in tutte le sue forme, perl'in un. Sono impegni che abbiamo assunto con i cittadini e che il Governo è impegnato a portare avanti". Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia, in occasione delle 'Giornate Fai di Primavera'. Un'iniziativa, aggiunge, che rappresenta "da oltre trent'anni una straordinaria occasione per celebrare e far conoscere la bellezza nascosta del patrimonio artistico e culturaleno". "In questo fine settimana i cittadini avranno modo di visitare centinaia di gioielli poco conosciuti e spesso ...

