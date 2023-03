Meloni-Macron | la strada è giusta | anche grazie al Piano Africa Parla Castiglioni

Leggi su formiche

(Di sabato 25 marzo 2023) Roma e Parigi? Costruendo una convergenza settoriale, ad esempio sulla politica estera, è possibile cambiare passo. Lo pensa l’analista Federicodell’Istituto Affari Internazionali, secondo cui il bilateralerappresenta un segnale positivo, che andrà corroborato da iniziative mirate e comuni, come quelle tarate su Libia e Tunisia. Con Parigi la situazione è stata davvero ricomposta dopo le frizioni degli scorsi mesi? Il fatto che ci sia stato un lungo bilaterale tra Giorgiaed Emmanuelè un segnale molto positivo. Ricordiamo che il segretario di stato per gli Affari Europei francese Boone dopo l’insediamento dell’attuale coalizione di governo aveva promesso che avrebbe “vigilato” sull’Italia. Successivamente, in occasione del debutto internazionale di Giorgia ...