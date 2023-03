Meloni celebra le vittime delle Fosse Ardeatine ma sbianchetta il Fascismo. Giorgia ricorda i 355 “italiani” uccisi, omettendo che erano oppositori del Duce (Di sabato 25 marzo 2023) Neanche nel 79esimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine si riesce ad evitare le polemiche. Ma a ragion veduta. Sì, perché hanno fatto sobbalzare tutti le parole messe nero su bianco dalla premier Giorgia Meloni che in un messaggio per la ricorrenza ha scritto: “Oggi l’Italia onora le vittime dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Settantanove anni fa 335 italiani sono stati barbaramente trucidati dalle truppe di occupazione naziste come rappresaglia dell’attacco partigiano di via Rasella”. Solita propaganda E ancora: “Una strage che ha segnato una delle ferite più profonde e dolorose inferte alla nostra comunità nazionale: 335 italiani innocenti massacrati solo perché ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 25 marzo 2023) Neanche nel 79esimo anniversario dell’eccidiosi riesce ad evitare le polemiche. Ma a ragion veduta. Sì, perché hanno fatto sobbalzare tutti le parole messe nero su bianco dalla premierche in un messaggio per la ricorrenza ha scritto: “Oggi l’Italia onora ledell’eccidio. Settantanove anni fa 335sono stati barbaramente trucidati dalle truppe di occupazione naziste come rappresaglia dell’attacco partigiano di via Rasella”. Solita propaganda E ancora: “Una strage che ha segnato unaferite più profonde e dolorose inferte alla nostra comunità nazionale: 335innocenti massacrati solo perché ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Meloni celebra l'Unità nazionale citando Renan. Fratoianni: 'Doveva proprio scomodare il teorico della razza ariana… - Agenzia_Ansa : 'Auguri a chi ama l'Italia. A 162 anni dall'Unità d'Italia, celebriamo un popolo unito, fiero, coraggioso e orgogli… - vVvlUlvVv : RT @marielSiviglia: L'Italia è una colonia di in un covo di gangster che fanno saltare in aria gasdotti e ponti, con il pretesto della caus… - ProgettoLepanto : RT @marielSiviglia: L'Italia è una colonia di in un covo di gangster che fanno saltare in aria gasdotti e ponti, con il pretesto della caus… - CalifanoRosy : RT @confundustria: #Meloni celebra l'Unità nazionale citando Renan, uno dei teorici della Razza Ariana. Non c'è niente da fare se sei fasc… -