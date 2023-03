"Meloni? Avete rotto i cog***": Cruciani esplode contro Parenzo (Di sabato 25 marzo 2023) I numeri sono dalla parte di Giorgia Meloni. Se si analizzano gli sbarchi e i numeri di morti in mare, questi ultimi con l'attuale governo sono nettamente inferiori rispetto agli esecutivi precedenti. Lo ribadisce Giuseppe Cruciani durante La Zanzara e in risposta a David Parenzo. "Siccome Avete rotto i cog*** da un mese con questi morti in mare - esordisce - 1,7 vittime ogni 100 sbarcati con il governo Meloni". Cifre ben più alte con il Conte 1: "16,6 ogni 100, Conte 2 4,7. E Draghi? Con Draghi 2,5". Da qui la conclusione: "In questi mesi del governo Meloni ci sono state meno vittime in assoluto rispetto agli sbarcati che in tutti i governi precedenti". E di fronte ai fatti, Parenzo non può che rispondere con un semplice ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) I numeri sono dalla parte di Giorgia. Se si analizzano gli sbarchi e i numeri di morti in mare, questi ultimi con l'attuale governo sono nettamente inferiori rispetto agli esecutivi precedenti. Lo ribadisce Giuseppedurante La Zanzara e in risposta a David. "Siccomeda un mese con questi morti in mare - esordisce - 1,7 vittime ogni 100 sbarcati con il governo". Cifre ben più alte con il Conte 1: "16,6 ogni 100, Conte 2 4,7. E Draghi? Con Draghi 2,5". Da qui la conclusione: "In questi mesi del governoci sono state meno vittime in assoluto rispetto agli sbarcati che in tutti i governi precedenti". E di fronte ai fatti,non può che rispondere con un semplice ...

