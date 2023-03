Media russi | “Putin suddito del compagno Xi” Ma per la propaganda meglio “vassalli” di Pechino che degli Usa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 marzo 2023) Mercoledì si è conclusa la visita di tre giorni del presidente cinese ina, a seguito della quale Xi Jinping e Vladimirhanno firmato una dozzina di protocolli di intenti non vincolanti e approvato un piano cinese di pace in Ucraina, che, tuttavia, non offre nulla di specifico. Sembra che l’incontro di Xi conabbia avuto pochi risultati reali (almeno pubblici), mentre ha causato un’ampia risonanza nella società russa e ha avuto un grande significato simbolico. Istatali hanno seguito da vicino ogni mossa del presidente cinese sul suolo russo cercando di superarsi a vicenda nell’assicurare quanto questa “visita dell’anno che è la più pericolosa per l’Occidente” sia importante. Giornalisti ed esperti filogovernativi raccontavano all’unanimità che l’amicizia tra i due Paesi è “più forte che mai” ...