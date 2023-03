Mbappé esalta Maignan | “Speriamo che il rigore parato gli dia fiducia”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : MATCH REPORT - #FranciaOlanda 4-0: pratica chiusa in 21’, Maignan si esalta nel recupero ?? -

... il 4 - 0 arriva lo stesso, qualche istante più tardi, ancora con, che mette a sedere Blind e calcia in porta dal limite dell'area. In pieno recupero s'pure il milanista Maignan, che ...Commenta per primo Fabio Capello a SkyLeao: 'A volte non è attento, rincorre l'avversario senza voglia di recuperare. Ma in qualsiasi momento può decidere la partita con un gol o con un assist. Altra cosa importante: preoccupa gli ...Probabilmente se Casadei diventerà un centrocampista di spicco sia nella fase di costruzione e in quella di contenimento in un campionato di Premier League cheil gioco muscolare, all'Inter ...