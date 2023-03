Mazzette nei Municipi di Roma, condannati i funzionari: dovranno restituire 40 mila euro (Di sabato 25 marzo 2023) . Un sistema criminale si palesava all’interno delle realtà municipali Romane, dove le pratiche per i cantieri si velocizzavano attraverso la corruzione di qualche funzionario. Il metodo era semplice: soldi in nero al dirigente per insabbiare le irregolarità all’interno dei cantieri edilizi. Un mood che forse andava avanti da decenni, con interi quartieri costruiti con l’ombra di questo metodo. Le Mazzette ai funzionari del Comune di Roma Ci sono carte che provano la corruzione di diversi dirigenti, che hanno permesso la sentenza della Corte dei Conti e di stabilire le irregolarità compiute negli ultimi anni. Bastava poco per corrompere i funzionari alla guida degli Uffici Tecnici, con bustarelle da migliaia di euro e “regali” natalizi che potevano far incontrare i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 marzo 2023) . Un sistema criminale si palesava all’interno delle realtà municipaline, dove le pratiche per i cantieri si velocizzavano attraverso la corruzione di qualcheo. Il metodo era semplice: soldi in nero al dirigente per insabbiare le irregolarità all’interno dei cantieri edilizi. Un mood che forse andava avanti da decenni, con interi quartieri costruiti con l’ombra di questo metodo. Leaidel Comune diCi sono carte che provano la corruzione di diversi dirigenti, che hanno permesso la sentenza della Corte dei Conti e di stabilire le irregolarità compiute negli ultimi anni. Bastava poco per corrompere ialla guida degli Uffici Tecnici, con bustarelle da migliaia die “regali” natalizi che potevano far incontrare i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Mazzette nei Municipi di Roma, condannati i funzionari: dovranno restituire 40 mila euro - avvo_ : RT @ilmessaggeroit: #Roma, mazzette nei Municipi per «insabbiare irregolarità nei cantieri»: condannati i funzionari. Dovranno restituire 4… - romanoesaurito : RT @ilmessaggeroit: #Roma, mazzette nei Municipi per «insabbiare irregolarità nei cantieri»: condannati i funzionari. Dovranno restituire 4… - liviofiorillo : RT @ilmessaggeroit: #Roma, mazzette nei Municipi per «insabbiare irregolarità nei cantieri»: condannati i funzionari. Dovranno restituire 4… - ilmessaggeroit : #Roma, mazzette nei Municipi per «insabbiare irregolarità nei cantieri»: condannati i funzionari. Dovranno restitui… -