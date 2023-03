Mazzarri pronto a tornare in panchina, accordo ad un passo: la nuova squadra! (Di sabato 25 marzo 2023) Walter Mazzarri rimarrà sempre nei ricordi di tutti i tifosi del Napoli. Una squadra magica che ha riportato i colori azzurri in Champions League e che raggiunse una storica qualificazione agli ottavi, venendo poi eliminata dal Chelsea che vinse la coppa in quella stagione. Dopo Napoli purtroppo Mazzarri non è riuscito a trovare altrove la stessa fortuna, con l’ultima esperienza a Cagliari che si è conclusa con un brutto esonero. Da quel 2 maggio 2022 in poi, l’allenatore toscano è restato senza squadra. Questa situazione però potrebbe cambiare a breve, con Mazzarri pronto a tornare in panchina. Lo Zamalek, storico club egiziano, ha avviato i contatti con l’entourage di Mazzarri per sondare l’interesse. Al momento non è ancora stata formulata un’offerta ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 marzo 2023) Walterrimarrà sempre nei ricordi di tutti i tifosi del Napoli. Una squadra magica che ha riportato i colori azzurri in Champions League e che raggiunse una storica qualificazione agli ottavi, venendo poi eliminata dal Chelsea che vinse la coppa in quella stagione. Dopo Napoli purtropponon è riuscito a trovare altrove la stessa fortuna, con l’ultima esperienza a Cagliari che si è conclusa con un brutto esonero. Da quel 2 maggio 2022 in poi, l’allenatore toscano è restato senza squadra. Questa situazione però potrebbe cambiare a breve, conin. Lo Zamalek, storico club egiziano, ha avviato i contatti con l’entourage diper sondare l’interesse. Al momento non è ancora stata formulata un’offerta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Mazzarri pronto a tornare in panchina, accordo ad un passo: la nuova squadra! - LeBombeDiVlad : ?? #Mazzarri pronto a tornare a sedere in panchina ?? Avviati i contatti con un club Ecco quale ???? ??????? #LBDV… - Fiorentinanews : #Mazzarri è pronto a tornare in panchina: per lui si aprono le porte di una nazionale africana #Egitto - ndrea33 : @korner_was_here In caso di fallimento è pronto Walterone Mazzarri -