Matteo Messina Denaro, il boss mafioso raccontato in una nuova miniserie tv (Di sabato 25 marzo 2023) La “carriera” criminale di Matteo Messina Denaro sarà al centro di una nuova miniserie in due puntate. Da darne la notizia è stata l’ANSA, che – tra le altre cose – ha svelato che il produttore Pietro Valsecchi è già al lavoro per ultimare i preparativi. Le riprese inizieranno durante l’estate, con l’obiettivo di portare la miniserie sugli schermi all’inizio del 2024. In arrivo una mini serie sulla vita e la latitanza del boss La miniserie su Matteo Messina Denaro sarà diretta dal regista palermitano Pasquale Scimeca e prodotta da Valsecchi, che ha dichiarato: “Non si tratterà di un instant movie, perché sul progetto ci lavoravo già da tempo. L’arresto di Messina ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 25 marzo 2023) La “carriera” criminale disarà al centro di unain due puntate. Da darne la notizia è stata l’ANSA, che – tra le altre cose – ha svelato che il produttore Pietro Valsecchi è già al lavoro per ultimare i preparativi. Le riprese inizieranno durante l’estate, con l’obiettivo di portare lasugli schermi all’inizio del 2024. In arrivo una mini serie sulla vita e la latitanza delLasusarà diretta dal regista palermitano Pasquale Scimeca e prodotta da Valsecchi, che ha dichiarato: “Non si tratterà di un instant movie, perché sul progetto ci lavoravo già da tempo. L’arresto di...

