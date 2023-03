Maternità surrogata. Come il dibattito sta umiliando la democrazia (Di sabato 25 marzo 2023) La pratica impone enormi domande filosofiche, bioetiche, giuridiche, ma la risposta sono solo posizioni ringhiose e non negoziabili. Si cerca di dichiarare il mondo Come si vorrebbe che fosse anziché governarlo per Come sta diventando. E succede su tutto: immigrazione, lavoro, fine vita… Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 marzo 2023) La pratica impone enormi domande filosofiche, bioetiche, giuridiche, ma la risposta sono solo posizioni ringhiose e non negoziabili. Si cerca di dichiarare il mondosi vorrebbe che fosse anziché governarlo persta diventando. E succede su tutto: immigrazione, lavoro, fine vita…

