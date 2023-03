Masters 1000 Miami 2023, Sinner: “Felice di essere al terzo turno. Alcaraz? Non vedo l’ora di giocarci” (Di sabato 25 marzo 2023) Jannik Sinner è intervenuto ai microfoni di Tennis Channel dopo la vittoria contro Laslo Djere all’esordio nel Masters 1000 di Miami 2023: “Non era facile perché c’era molto vento e, da un lato del campo, avevi il sole negli occhi quando servivi. È stato un po’ come andare sulle montagne russe, mi do un 7 per la partita. Sono Felice di essere al terzo turno“. L’altoatesino ha poi commentato la transizione da Indian Wells alla Florida: “Ho avuto solo tre giorni per provare il campo dato che l’aereo ha fatto ritardo e domenica sono andato a dormire alle 3 di notte. Ho subito notato che la superficie è rapida, anche più dell’anno scorso“. Non poteva poi mancare una domanda su Carlos Alcaraz: “Giocare ad alti livelli ... Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) Jannikè intervenuto ai microfoni di Tennis Channel dopo la vittoria contro Laslo Djere all’esordio neldi: “Non era facile perché c’era molto vento e, da un lato del campo, avevi il sole negli occhi quando servivi. È stato un po’ come andare sulle montagne russe, mi do un 7 per la partita. Sonodial“. L’altoatesino ha poi commentato la transizione da Indian Wells alla Florida: “Ho avuto solo tre giorni per provare il campo dato che l’aereo ha fatto ritardo e domenica sono andato a dormire alle 3 di notte. Ho subito notato che la superficie è rapida, anche più dell’anno scorso“. Non poteva poi mancare una domanda su Carlos: “Giocare ad alti livelli ...

