Masters 1000 Miami 2023: Ruud sul velluto, flop Zverev (Di sabato 25 marzo 2023) Nella notte italiana si sono disputati gli ultimi match della parte alta del tabellone del Masters 1000 di Miami 2023, che vedeva impegnate svariate teste di serie importanti. Spicca il successo di Casper Ruud, che ha liquidato con un comodo 6-2 6-3 il bielorusso Ivashka, esordendo nel migliore dei modi nell'evento che lo scorso anno l'ha visto raggiungere la finale. Sulla sua strada ora l'olandese Van de Zandschulp. TABELLONE MONTEPREMI Bene anche Rune, vittorioso in due set su Fucsovics, mentre un irriconoscibile Zverev è stato travolto da Taro Daniel. 6-0 6-4 il punteggio in favore del tennista giapponese, che ha impiegato appena 1h13? per avere la meglio. Netto passo indietro rispetto ai progressi mostrati nelle ultime settimane invece per Sascha, che non è riuscito a procurarsi ...

