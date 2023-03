Mario Mattioli | il giornalista truffato da Bochicchio e raggirato anche sul recupero dei soldi | «Si sono presi altri 5 mila euro»

(Di sabato 25 marzo 2023) I vip che avevano affidatoa Massimonon li riavranno indietro. Perché con la morte del broker la procura ha deciso di chiedere l’archiviazione per l’accusa di truffa. Tra loro c’èe conduttore televisivo. Che però ha raccontato oggi al Messaggero di essere statodi nuovo. Stavolta non da. Ma da una sedicente agenziapea dicrediti con tanto di posta certificata che lo ha contattato promettendo che avrebbe riavuto i 350che aveva affidato al broker. Ma è sparita dopo aver incassato un anticipo di 5sul servizio.dice al quotidiano di aver ...

Tra loro c'è, giornalista e conduttore televisivo. Che però ha raccontato oggi al Messaggero di essere stato raggirato di nuovo. Stavolta non da Bochicchio . Ma da una sedicente ...... Renzo Scalco (992 preferenze), Dino Iavarone (415 voti), Alessio Pagliar i (415 voti),Faticoni (397 preferenze), e che vide tra i candidati 'eccellenti' anche l'ex Pd Fabrizio. ...Una truffa ben congegnata in cui è caduto, giornalista conduttore televisivo, dirigente e telecronista sportivo. Già vittima di Massimo Bochicchio , il broker deceduto dopo un ...

Una truffa ben congegnata in cui è caduto Mario Mattioli, giornalista conduttore televisivo, dirigente e telecronista sportivo. Già vittima di Massimo Bochicchio, il broker deceduto dopo un incidente ...