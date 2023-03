Maria e la volontà di accogliere il senso della propria esistenza di un’adolescente (Di sabato 25 marzo 2023) “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola” (Lc 1,38). La risposta di Maria alla chiamata dell’arcangelo Gabriele viene spesso interpretata in modo parziale e superficiale, pur essendo uno tra i passaggi più noti e delicati del Vangelo di Luca. Viene, di sovente, sottolineato l’atteggiamento remissivo e rinunciatario della Vergine, un piegarsi servile alla volontà divina, una spoliazione della propria libertà. Questa lettura risente di preconcetti diffusi e di una scarsa conoscenza del testo. Maria, nella narrazione in questione, non agisce da spettatrice inerme di un destino deciso da altri, ma al contrario dialoga con il messaggero di Dio, chiedendo spiegazioni e chiarimenti. La sposa di Giuseppe non si adegua in alcun modo a quel ritratto diffuso che vorrebbe ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 marzo 2023) “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola” (Lc 1,38). La risposta dialla chiamata dell’arcangelo Gabriele viene spesso interpretata in modo parziale e superficiale, pur essendo uno tra i passaggi più noti e delicati del Vangelo di Luca. Viene, di sovente, sottolineato l’atteggiamento remissivo e rinunciatarioVergine, un piegarsi servile alladivina, una spoliazionelibertà. Questa lettura risente di preconcetti diffusi e di una scarsa conoscenza del testo., nella narrazione in questione, non agisce da spettatrice inerme di un destino deciso da altri, ma al contrario dialoga con il messaggero di Dio, chiedendo spiegazioni e chiarimenti. La sposa di Giuseppe non si adegua in alcun modo a quel ritratto diffuso che vorrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelopelloni : Solennità della Annunciazione del Signore. 'Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola' rispon… - SJosemariait : Come innamora la scena dell’Annunciazione! — Maria è raccolta in orazione... applica i suoi cinque sensi e tutte le… - walzer1 : Papa Francesco «AVVENGA per me secondo la tua PAROLA » L’espressione verbale indica la volontà che qualcosa si rea… - CPettiti : RT @BeppeBort: Maria ci insegna che la volontà di Dio va accolta con fede ed eseguita con gioia. - BeppeBort : Maria ci insegna che la volontà di Dio va accolta con fede ed eseguita con gioia. -

Sabato 25 marzo 2023 - (ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, ... La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 'Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con ... Funerale senza defunto a Montanaro: la procura non dà il nulla osta in tempo Don Aldo Borgia del duomo di Santa Maria Assunta ha celebrato le esequie in assenza del corpo del ... Giovanni Ponchia - È mia personale volontà porgere le più sentite condoglianze alla famiglia Fera ... Appello alla solidarietà con Siria e Turchia sconvolte dal sisma ...lasciamo sconvolgere le nostre vite ogni giorno dalla Parola del Signore come fece la Vergine Maria.delle comunità ecclesiali del Medio oriente La "Colletta per la Terra Santa" nasce dalla volontà ... Mediante quellasiamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, ... La vergine si chiamava. Entrando da lei, disse: 'Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con ...Don Aldo Borgia del duomo di SantaAssunta ha celebrato le esequie in assenza del corpo del ... Giovanni Ponchia - È mia personaleporgere le più sentite condoglianze alla famiglia Fera ......lasciamo sconvolgere le nostre vite ogni giorno dalla Parola del Signore come fece la Vergine.delle comunità ecclesiali del Medio oriente La "Colletta per la Terra Santa" nasce dalla... Maria e la volontà di accogliere il senso della propria esistenza di un’adolescente BergamoNews.it