(Di sabato 25 marzo 2023) La prima immagine che ricordo divonè la sua corsa sorridente dalla galleria del Palazzo deldi Venezia dove sedevano gli autori e gli attori, al first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... queermassacre : Se tutto va bene incontro margarethe von trotta sabato dal vivo (evento al cinema) -

Nella stessa giornata al Teatro Petruzzelli (ore 18:00) in programma l'evento speciale Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste (Viaggio nel deserto) diTrotta presentato all'...Ha una ricca filmografia da regista,Trotta , avendo esordito nel 1975 con Il caso Katharina Blum tratto dal romanzo di Heinrich Böll. In quel caso insieme al marito Volker Schlöndorff, ma poi ha proseguito in autonomia ...Il regista Volker Schlöndorff è il Presidente della quattordicesima edizione, con Ettore Scola eTrotta quali Presidenti Onorari. Il Direttore è come sempre Felice Laudadio , che oggi, ...

Margarethe von Trotta, cinema dal cuore poetico Il Manifesto

La prima immagine che ricordo di Margarethe von Trotta è la sua corsa sorridente dalla galleria del Palazzo del Cinema di Venezia dove sedevano gli autori e gli attori, al palcoscenico, per ricevere ...Die Künstlerin Margarethe Krieger wählte für ihre Menschenbilder oft literarische Werke als Grundlage. So auch für den Zyklus „Der Hundertjährige“, für den der Roman von René de Obaldia diente. Dieser ...