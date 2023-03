Manuel Bortuzzo, chi è l’ultima ex fidanzata Angelica Benevieri (Di sabato 25 marzo 2023) Manuel Bortuzzo, l’ultima ex del nuotatore è Angelica Benevieri, con la quale ha avuto una relazione durante lil 2022, terminata ad ottobre. L’atleta sarà tra gli ospiti di “Verissimo” in onda a partire alle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà alla conduttrice Silvia Toffanin. Archiviata l’esperienza televisiva al Grande Fratello Vip, ha ripreso l’attività natatoria, allenandosi duramente ed ottenendo due ori nella tappa di Lignano, World Series per i 100 rana e i 200 misti: l’obiettivo sono le Paralimpiadi del 2024. Nel 2019 un colpo di proiettile colpisce Bortuzzo per uno scambio di persona: Manuel perde l’uso delle gambe ma non si arrende e poco dopo più di un mese ritorna in vasca. In quel drammatico episodio al fianco del nuotatore c’è Martina Rossi, ragazza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 marzo 2023)ex del nuotatore è, con la quale ha avuto una relazione durante lil 2022, terminata ad ottobre. L’atleta sarà tra gli ospiti di “Verissimo” in onda a partire alle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà alla conduttrice Silvia Toffanin. Archiviata l’esperienza televisiva al Grande Fratello Vip, ha ripreso l’attività natatoria, allenandosi duramente ed ottenendo due ori nella tappa di Lignano, World Series per i 100 rana e i 200 misti: l’obiettivo sono le Paralimpiadi del 2024. Nel 2019 un colpo di proiettile colpisceper uno scambio di persona:perde l’uso delle gambe ma non si arrende e poco dopo più di un mese ritorna in vasca. In quel drammatico episodio al fianco del nuotatore c’è Martina Rossi, ragazza ...

