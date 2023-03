Manifestazione Gkn,Firenze 'insorge' a sostegno degli operai (Di sabato 25 marzo 2023) Allo slogan 'Insorgiamo' è appena partita la Manifestazione a sostegno dei lavoratori ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). A sfilare già un migliaio di persone ma il numero è destinato a salire. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023) Allo slogan 'Insorgiamo' è appena partita ladei lavoratori ex Gkn di Campi Bisenzio (). A sfilare già un migliaio di persone ma il numero è destinato a salire. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _arianna : Gli operai GKN in piazza per ‘rompere l’assedio’ | @revolutionrock - AnsaToscana : Manifestazione Gkn a Firenze, città 'insorge' con operai. Presente all'avvio anche il presidente della Toscana Gian… - sbatecaz : RT @AndreaRoventini: Firenze, manifestazione a sostegno dei lavoratori della #gkn che vogliono rilanciare l’impresa mentre Borgomeo non ha… - sempregilda : RT @AndreaRoventini: Firenze, manifestazione a sostegno dei lavoratori della #gkn che vogliono rilanciare l’impresa mentre Borgomeo non ha… - infoitinterno : Firenze, sabato la manifestazione ex Gkn: come cambiano viabilità, bus e tramvia -

Manifestazione Gkn,Firenze 'insorge' a sostegno degli operai Allo slogan 'Insorgiamo' è appena partita la manifestazione a sostegno dei lavoratori ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). A sfilare già un migliaio di persone ma il numero è destinato a salire. Il corteo si muove dalla zona del polo ... Portuali Usb da tutta Italia in assemblea all'ex cinema Aurora ... i lavoratori hanno deciso di spostare la sede della riunione nel porto Toscano per permettere la partecipazione di una delegazione portuale alla manifestazione pomeridiana a Firenze degli operai GKN. Gli operai GKN in piazza per 'rompere l'assedio' Quello è Francesco Borgomeo, proprietario di Qf, l'azienda che nel dicembre 2021 ha rilevato la GKN Driveline di Campi Bisenzio, dopo che il fondo Melrose aveva provato a licenziare i 422 lavoratori ... Allo slogan 'Insorgiamo' è appena partita laa sostegno dei lavoratori exdi Campi Bisenzio (Firenze). A sfilare già un migliaio di persone ma il numero è destinato a salire. Il corteo si muove dalla zona del polo ...... i lavoratori hanno deciso di spostare la sede della riunione nel porto Toscano per permettere la partecipazione di una delegazione portuale allapomeridiana a Firenze degli operaiQuello è Francesco Borgomeo, proprietario di Qf, l'azienda che nel dicembre 2021 ha rilevato laDriveline di Campi Bisenzio, dopo che il fondo Melrose aveva provato a licenziare i 422 lavoratori ... Manifestazione ex Gkn del 25 marzo, ecco da dove passa il corteo LA NAZIONE Manifestazione Gkn, Firenze scende in strada con gli operai A un anno dall'ultima volta, il Collettivo di Fabbrica dell'ex Gkn chiama tutti, di nuovo, a scendere per strada sabato 25 marzo a Firenze. Allora, la Qf di Francesco Borgomeo… Leggi ... Manifestazione Gkn del 25 marzo a Firenze: il percorso del corteo Segui Tag24 anche sui social Oggi è in programma la manifestazione ex Gkn a Firenze con un corteo che partirà da Novoli alle 14 fino alla zona della Fortezza da Basso. Sostegno da parte di tantissime ... A un anno dall'ultima volta, il Collettivo di Fabbrica dell'ex Gkn chiama tutti, di nuovo, a scendere per strada sabato 25 marzo a Firenze. Allora, la Qf di Francesco Borgomeo… Leggi ...Segui Tag24 anche sui social Oggi è in programma la manifestazione ex Gkn a Firenze con un corteo che partirà da Novoli alle 14 fino alla zona della Fortezza da Basso. Sostegno da parte di tantissime ...