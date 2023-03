Manifestazione di Gkn del 25 marzo a Firenze: ecco il percorso del corteo (Di sabato 25 marzo 2023) Oggi è in programma la Manifestazione ex Gkn a Firenze con un corteo che partirà da Novoli alle 14 fino alla zona della Fortezza da Basso. Sostegno da parte di tantissime persone al corteo di oggi. Manifestazione Gkn Il corteo si svolgerà sull’itinerario viale Guidoni per poi passare a via del Ponte di Mezzo proseguire ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023) Oggi è in programma laex Gkn acon unche partirà da Novoli alle 14 fino alla zona della Fortezza da Basso. Sostegno da parte di tantissime persone aldi oggi.Gkn Ilsi svolgerà sull’itinerario viale Guidoni per poi passare a via del Ponte di Mezzo proseguire ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _arianna : Gli operai GKN in piazza per ‘rompere l’assedio’ | @revolutionrock - comunistieuropa : RT @unione_popolare: Unione Popolare sostiene i lavoratori della #GKN , partecipa e invita a partecipare tutte e tutti alla manifestazione… - maximone816 : RT @_arianna: Gli operai GKN in piazza per ‘rompere l’assedio’ | @revolutionrock - AlMazza64 : RT @valigiablu: Gli operai GKN in piazza per ‘rompere l’assedio’ | @revolutionrock - Jarluc : RT @valigiablu: Gli operai GKN in piazza per ‘rompere l’assedio’ | @revolutionrock -