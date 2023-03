Maneskin | Damiano show | i messaggi a Zaniolo | Totti e le accuse sulla cocaina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MauryNidielli : Dopo la farina di grillo, ecco un altro motivo per indignarsi in cucina. Damiano David si permette di ridicolizzar… - infoitcultura : Damiano dei Maneskin prepara il pesto usando un plug anale e un grinder - DeaDCeLL77 : RT @AndreC198: per non parlare dell’incredibile somiglianza del plug anale con damiano dei maneskin - andrea_fontana : - infoitcultura : VIDEO – Damiano dei Maneskin: “Per la Roma sposterei anche un concerto a Wembley” -

David , frontman dei, si è raccontato nell'ultima puntata del podcast Cachemire , condotto d agli stand - up comedians Edoardo Ferrario e Luca Ravenna . Oltre alla musica e alla ...E quando una ragazza del pubblico si è sentita male dall'emozione,ha bloccato il concerto rassicurandola e dicendole: non ti preoccupare anche io ho collassato due volte al concerto di Coez'!...Il ritorno in Italia di Victoria,, Thomas e Ethan arriva dopo la pubblicazione del nuovo album "RUSH!", uscito il 20 gennaio e balzato al n.1 in classifica in 15 paesi e in top in 5 in 20 ...

Damiano dei Måneskin: «Aprire il concerto dei Rolling Stones Terribile». Poi il mea culpa per l'Eurovision ilmessaggero.it

Ognuno ha il suo ruolo dopotutto. Se Thomas dei Måneskin ha scelto di suonare la chitarra e non di cantare ci sarà un motivo, no Tuttavia, per accontentare un fan, il… Leggi ...Il frontman dei Måneskin Damiano David “il musicista italiano più famoso del mondo”, come lui stesso si definisce “al netto dei calciatori e di qualche personaggio della moda” ha accettato di essere ...