Manchester United | lo sceicco Al-Thani alza l’offerta a 6 miliardi

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 marzo 2023) Aè stata una settimana tutto sommato tranquilla. Le trattative per la vendite delloda parte dell’attuale proprietà, i fratelli Glazers, si sono fermate. Diversi commentatori avevano instillato il dubbio che i Glazers non volessero più vendere il club. Oggi però loAl-è tornato alla caricando non di pocoinziale per le quote di maggioranza del club. Lo scrive anche il Guardian: “LoJassim bin Hamad al-ha fatto una seconda offerta per l’acquisto del. Il presidente della Qatar Islamic Bank – che è anche figlio di un ex primo ministro del Qatar – ha presentato la sua seconda offerta nella tarda serata di venerdì. Una fonte vicina ...