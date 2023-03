Manchester United | arriva il rilancio dal Qatar | lo sceicco Al Thani supera l’offerta da 4 5 miliardi

(Di sabato 25 marzo 2023) Proseguono le lusinghe da parte del– e non solo – per l’acquisto del, la cui cessione è sempre più vicina. Dopofatta pervenire ai Reds negli scorsi giorni da Jassim Bin Hamad Al, in sfida con Jim Ratcliffe e altri acquirenti, adesso loiota ne ha presentato un’altra ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : ???? Juventus e Roma ?????????????? Manchester United ???? Bayer Leverkusen ???? Siviglia ???? Sporting CP ???? Royale Union SG ???? F… - GiovaAlbanese : Eccoci qua: quarti #UEL ???? Royale Union ???? Bayer Leverkusen ???? Sporting Lisbona ???? Roma ???? Siviglia ???? Juventus ????… - MarekNapoli : RT @cn1926it: #Kim: “Concentrato sul #Napoli, puntiamo alla #Champions. Io allo #United? Ecco la verità” - napolista : Manchester United, lo sceicco Al-Thani alza l’offerta a 6 miliardi Il Guardian scrive di una seconda offerta fatta… - MarquinCRF99 : Messi no Manchester United -

Secondo TeamTalk , il, il Chelsea e il Tottenham sono molto interessati a Diogo Costa e Evanilson , rispettivamente portiere e attaccante. L' estremo difensore , 23 anni, ha una ...Harry Maguire, difensore dele dell'Inghilterra, ha parlato dei prossimi Europei di calcio. Le dichiarazioni Harry Maguire, difensore dele dell'Inghilterra, ha parlato ai microfoni di alcuni ...Questo l'annuncio a sorpresa sul futuro dell'ex. Calciomercato Inter, annuncio a sorpresa su Smalling: le ultime sul suo futuroTuttavia, come raccontato da Calciomercato.it, la Roma ...

Harry Maguire, difensore del Manchester United e dell’Inghilterra, ha parlato ai microfoni di alcuni media inglesi. PAROLE – «Credo che abbiamo i giocatori giusti per vincerlo. Anzi, se non vinciamo ...L’attaccante danese dell’Atalanta è anche nel mirino del Napoli proprio come sostituto di Osimhen Se la trattativa per Osimhen dovesse farsi difficile per le cifre esorbitanti, il club inglese pare in ...