Malta, Marcolini: "Italia? Sarà come scalare l'Everest ma non metteremo il pullman davanti alla porta"

Michele Marcolini, c.t. di Malta, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Italia valida per le qualificazioni a Euro 2024. Queste le sue parole: "Qual è la condizione fisica dei giocatori? C'è qualche affaticamento? Fortunatamente non abbiamo alcun problema fisico, i ragazzi stanno cercando di recuperare al meglio. Abbiamo usato tante energie in Macedonia, però non ci sono problemi particolari. -afferma Marcolini - Per la tattica, non credo che cambierò: sono qui da poco, ho la fortuna che il campionato qui si ferma una settimana prima della sosta e ho lavorato un po' con loro. Per ora questa è la nostra organizzazione, poi vedremo. Che Italia mi aspetto? Paragonare la gara contro l'Inghilterra a quella contro di noi è inutile, sono due gare completamente diverse.

