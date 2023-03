Malta-Italia, uno tra Toloi e Acerbi rischia: Mancini valuta ? Sky (Di sabato 25 marzo 2023) Domani Malta-Italia, seconda gara di qualificazione ad Euro 2024. Dopo i forfait di Dimarco prima e Barella poi, sono rimasti solamente due giocatori dell’Inter. Acerbi è in ballottaggio CAMBI ? Dopo il KO all’esordio contro l’Inghilterra (1-2), l’Italia domani ci riproverà in trasferta sul campo di Malta. Mancini valuta l’undici da schierare con qualche comprensibile cambio. L’unico certo del posto in avanti è Retegui, da capire chi lo affiancherà. In mezzo al campo, Barella sarà rilevato da Tonali. In difesa, scalpita Alessio Romagnoli. Come riferisce Marco Nosotti, in collegamento da Malta per Sky Sport 24, il difensore della Lazio inguaia uno tra Acerbi e Toloi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023) Domani, seconda gara di qualificazione ad Euro 2024. Dopo i forfait di Dimarco prima e Barella poi, sono rimasti solamente due giocatori dell’Inter.è in ballottaggio CAMBI ? Dopo il KO all’esordio contro l’Inghilterra (1-2), l’domani ci riproverà in trasferta sul campo dil’undici da schierare con qualche comprensibile cambio. L’unico certo del posto in avanti è Retegui, da capire chi lo affiancherà. In mezzo al campo, Barella sarà rilevato da Tonali. In difesa, scalpita Alessio Romagnoli. Come riferisce Marco Nosotti, in collegamento daper Sky Sport 24, il difensore della Lazio inguaia uno tra. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - ...

