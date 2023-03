Malta-Italia, il CT Marcolini: “Non metteremo il pullman, ma mi aspetto degli azzurri spregiudicati” (Di sabato 25 marzo 2023) Domani la Nazionale Italiana proverà a riscattarsi dopo il ko patito contro l’Inghilterra nella prima giornata delle qualificazione per gli Europei di calcio 2024. Si sarà impegnati a La Valletta per la sfida contro Malta, guidata da una vecchia conoscenza del nostro calcio come Michele Marcolini, alla seconda partita da commissario tecnico. “Non abbiamo problemi fisici – afferma Marcolini in conferenza stampa – i ragazzi stanno recuperando al meglio. In Macedonia abbiamo usato molte energie, ma non ci sono particolari problemi. Non cambierò tattica: sono qui da poco, ho lavorato un po’ con i ragazzi alla pausa“. Sulla partita contro l’Italia, il commissario tecnico di Malta non fa raffronti con gli azzurri visti contro gli inglesi: “Paragonare quella partita alla ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Domani la Nazionalena proverà a riscattarsi dopo il ko patito contro l’Inghilterra nella prima giornata delle qualificazione per gli Europei di calcio 2024. Si sarà impegnati a La Valletta per la sfida contro, guidata da una vecchia conoscenza del nostro calcio come Michele, alla seconda partita da commissario tecnico. “Non abbiamo problemi fisici – affermain conferenza stampa – i ragazzi stanno recuperando al meglio. In Macedonia abbiamo usato molte energie, ma non ci sono particolari problemi. Non cambierò tattica: sono qui da poco, ho lavorato un po’ con i ragazzi alla pausa“. Sulla partita contro l’, il commissario tecnico dinon fa raffronti con glivisti contro gli inglesi: “Paragonare quella partita alla ...

