Malta-Italia, Cristante: “Dobbiamo resettare tutto. Retegui? Ci vuole tempo” (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo la sconfitta contro l’Inghilterra, l’Italia cercherà di risollevare la testa contro Malta nella prossima sfida valida per le qualificazioni a Euro2024. La partita in programma domenica 26 marzo alle 20:45 al National Stadium di Ta’Qali sarà l’occasione per Roberto Mancini di provare nuovi giocatori tra gli azzurri, oltre che di ottenere punti. Proprio il ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo la sconfitta contro l’Inghilterra, l’cercherà di risollevare la testa contronella prossima sfida valida per le qualificazioni a Euro2024. La partita in programma domenica 26 marzo alle 20:45 al National Stadium di Ta’Qali sarà l’occasione per Roberto Mancini di provare nuovi giocatori tra gli azzurri, oltre che di ottenere punti. Proprio il ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SeaWatchItaly : Quasi una settimana fa 47 persone erano su un barchino in balia delle onde, in mezzo al Mediterraneo. Solo 17 si so… - OfficialUSLecce : ???? ?????????????? ???? ?????????????????? ??? Il portiere Wladimiro Falcone, è stato convocato in Nazionale, dal Commissario Tecnico… - ledicoladelsud : Mancini cambia l’Italia “Contro Malta diverse novità” - ItaliaNotizie24 : Mancini cambia l’Italia “Contro Malta diverse novità” - cronachecampane : Malta Italia, la carica di Mancini: “Ripartiamo dal secondo tempo di Napoli” -