Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Malta, Guillaumier: 'Renderemo le cose difficili all'Italia': Matthew Guillaumier, centrocampista dell'Hamrun e del… -

Di seguito le probabili formazioni del match:(3 - 4 - 3) : Bonello; Apap, Borg, Attard; Mbong,, Kristensen, Camenzuli; Teuma, Satariano, Mbong; ITALIA (4 - 3 - 3) : Donnarumma, Di ...Le probabili formazioni di Italia - Inghilterra(3 - 4 - 3) : Bonello; Apap, Borg, Attard; Brown,, Kristensen, Camenzuli; Teuma, Satariano, Mbong. Ct. Marcolini ITALIA (4 - 3 - 3): ...: Bonello H., Apap F., Borg S., Attard C., Mbong J.,M., Kristensen B. (dal 32 st Yannick Y.), Camenzuli R. (dal 32 st Corbalan J.), Teuma T. (dal 40 st Paiber B.), Satariano A. (dal ...

TMW - Malta, Guillaumier: "Proveremo a rendere la gara difficile all'Italia..." TUTTO mercato WEB

Malta-Italia, qualificazioni agli Europei 2024 Esordio amaro ... Sulle corsie spazio a Brown e a Camenzuli, mentre al centro a Guillaumier e Kristensen. In avanti, il tridente sarà composto da Teuma, ...Il cammino verso Euro 2024, per l'Italia, si è messo subito in salita. La sconfitta interna allo stadio Maradona contro l'Inghilterra costringe gli azzurri a non sbagliare più, a partire dalla trasfer ...