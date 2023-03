Malta | Guillaumier | «Dobbiamo fare del nostro meglio per rendere il più possibile la gara difficile per l’Italia»

(Di sabato 25 marzo 2023) Matthew, il centrocampista dell’Hamrun di nazionalità maltese, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida conMatthew, il centrocampista dell’Hamrun di nazionalità maltese, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida con. PAROLE – «Sarà una partita difficilissima contro giocatori molto forti. Sappiamo chelottare su ogni palle portando avanti l’attitudine mostrata contro la Macedonia.delperil piùlaper». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Di seguito le probabili formazioni del match: MALTA (3 - 4 - 3): Bonello; Apap, Borg, Attard; Mbong, Guillaumier, Kristensen, Camenzuli; Teuma, Satariano, Mbong; ITALIA (4 - 3 - 3): Donnarumma, Di ...

