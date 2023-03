Maggiori aumenti del valore di mercato in Serie A: Højlund, Lookman e Scalvini nella top 11 (Di sabato 25 marzo 2023) Anche in un periodo in cui i risultati non arrivano con continuità, i talenti dell’Atalanta restano in vetrina a livello mondiale. Il sito specializzato di calciomercato Transfermarkt ha inserito tre giocatori della Dea tra quelli di Serie A che hanno visto il maggior incremento del valore di mercato. Il portale tedesco mensilmente stima ciclicamente quello che potrebbe essere il suddetto valore in base a fattori quali età, rendimento, potenziale, situazione del mercato e anche popolarità, in una scala che spesso si allontana abbastanza dalla realtà, ma utile per dare un’idea generale sui calciatori. Tra i nerazzurri chi ha subito il maggior aumento di valore è, tanto per cambiare, Rasmus Højlund, che da 15 milioni di euro dell’ultimo aggiornamento a ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 marzo 2023) Anche in un periodo in cui i risultati non arrivano con continuità, i talenti dell’Atalanta restano in vetrina a livello mondiale. Il sito specializzato di calcioTransfermarkt ha inserito tre giocatori della Dea tra quelli diA che hanno visto il maggior incremento deldi. Il portale tedesco mensilmente stima ciclicamente quello che potrebbe essere il suddettoin base a fattori quali età, rendimento, potenziale, situazione dele anche popolarità, in una scala che spesso si allontana abbastanza dalla realtà, ma utile per dare un’idea generale sui calciatori. Tra i nerazzurri chi ha subito il maggior aumento diè, tanto per cambiare, Rasmus, che da 15 milioni di euro dell’ultimo aggiornamento a ...

