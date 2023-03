Mafia: primo permesso premio dopo 31 anni al boss al 41bis (Di sabato 25 marzo 2023) permesso premio di 12 ore, dopo 31 anni di carcere al 41bis, per Giuseppe Grassonelli, 57 anni, capo della Stidda di Porto Empedocle (Agrigento), detenuto nel carcere Opera di Milano. La notizia è ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023)di 12 ore,31di carcere al, per Giuseppe Grassonelli, 57, capo della Stidda di Porto Empedocle (Agrigento), detenuto nel carcere Opera di Milano. La notizia è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : La mafia si impara a combatterla anche con gli Esempi. Diego Tajani, originario di Cutro e primo magistrato antimaf… - wltv6 : Permesso premio di 12 ore, dopo 31 anni di carcere al 41bis, per Giuseppe Grassonelli, 57 anni, capo della Stidda d… - tgrcalabria : Altre curiosità che si possono trovare nei libri di #BRUNOGEMELLI la scoperta del primo libro di Mafia, 'la famigl… - infoitinterno : Il primo pentito della mafia cinese fa arrestare 47 persone per spaccio e prostituzione - FedericoFai1 : Ho appena aiutato i miei fratelli a creare il loro primo impero in [Mafia City]! Stiamo aspettando te, unisciti a n… -