Madonna di Trevignano: scultore a “Mattino Cinque News” svela come fa a lacrimare (Di sabato 25 marzo 2023) News Tv. Madonna di Trevignano, svelato il trucco: ecco come fa a lacrimare – Si continua a parlare della Madonna di Trevignano, comune situato fra la costa settentrionale del lago di Bracciano e le pendici del Monte di Rocca Romana. A “Mattino Cinque News” uno scultore ha svelato il meccanismo che consentirebbe alla statua ormai famosa in tutto il Paese di versare lacrime. leggi anche: Madonna di Trevignano, miracolo durante le apparizioni: ecco cosa accade Madonna di Trevignano: sculture a “Mattino Cinque News” svela ... Leggi su tvzap (Di sabato 25 marzo 2023)Tv.dito il trucco: eccofa a– Si continua a parlare delladi, comune situato fra la costa settentrionale del lago di Bracciano e le pendici del Monte di Rocca Romana. A “” unohato il meccanismo che consentirebbe alla statua ormai famosa in tutto il Paese di versare lacrime. leggi anche:di, miracolo durante le apparizioni: ecco cosa accadedi: sculture a “...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piovegovernolad : Madonna di Trevignano, le parole della dottoressa: 'Non ci sono dubbi che si...Altro... - oggisettimanale : A #Trevignano (vicino #Roma) c'è una Madonna che piange e attira molti fedeli. Ma ovviamente non è come sembra. ?… - LaCittaMetro : RT @OnlineMetropoli: #TrevignanoRomano: commissione di studio per la #Madonna che piange #sangue Composta da un #teologo, un #mariologo, u… - MassimoMarciano : RT @OnlineMetropoli: #TrevignanoRomano: commissione di studio per la #Madonna che piange #sangue Composta da un #teologo, un #mariologo, u… - Piovegovernolad : ?? Madonna di Trevignano, lo scultore svela il trucco: 'Per farla lacrimare...' -