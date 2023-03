Ma esistono ancora content creators nati come food blogger nei primi anni di Instagram? (Di sabato 25 marzo 2023) Se ti sei iscritto su Instagram nel 2012, significa che è da 11 anni che presidi questo social network. come per i rapporti più datati, allora, possiamo dire che da quel momento «tante cose sono cambiate». Instagram è nato come il social network delle foto, di chi fotografava i propri piatti prima di iniziare a mangiare e – in modo un po’ macchiettistico – si sentiva dire: «Ma che vuoi fare il food blogger?». Non c’erano i Reels, non c’erano le stories, non c’erano i DM, né tantomeno le videochiamate. Negli anni, poi, le funzionalità sono aumentate e nel 2018 – per dirne una tra le altre – le stories erano il canale privilegiato dagli utenti, rigorosamente affiancate alla pubblicazione di foto nel feed. Post singoli, per l’esattezza, perché i caroselli ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 25 marzo 2023) Se ti sei iscritto sunel 2012, significa che è da 11che presidi questo social network.per i rapporti più datati, allora, possiamo dire che da quel momento «tante cose sono cambiate».è natoil social network delle foto, di chi fotografava i propri piatti prima di iniziare a mangiare e – in modo un po’ macchiettistico – si sentiva dire: «Ma che vuoi fare il?». Non c’erano i Reels, non c’erano le stories, non c’erano i DM, né tantomeno le videochiamate. Negli, poi, le funzionalità sono aumentate e nel 2018 – per dirne una tra le altre – le stories erano il canale privilegiato dagli utenti, rigorosamente affiancate alla pubblicazione di foto nel feed. Post singoli, per l’esattezza, perché i caroselli ...

