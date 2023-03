Ma è proprio vero che oggi non si può dire più niente? (Di sabato 25 marzo 2023) Negli ultimi tempi, si sente sempre più spesso la frase «oggi non si può dire più niente», ma io credo che sia vero l’esatto opposto. Mi spiego meglio: oggi più che mai, chiunque ha la possibilità di esprimere un parere, manifestare un punto di vista e, purtroppo, anche offendere. Perché chiunque possiede uno spazio social... Leggi su donnapop (Di sabato 25 marzo 2023) Negli ultimi tempi, si sente sempre più spesso la frase «non si puòpiù», ma io credo che sial’esatto opposto. Mi spiego meglio:più che mai, chiunque ha la possibilità di esprimere un parere, manifestare un punto di vista e, purtroppo, anche offendere. Perché chiunque possiede uno spazio social...

