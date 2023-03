Lukaku vince il duello con Ibrahimovic Notte magica in Svezia-Belgio – TS

(Di sabato 25 marzo 2023)si prende la scena ine, con una favolosa tripletta (vedi articolo), eclissa. Ecco il racconto della sfida di qualificazione ai quarti di Euro 2024 di TuttoSport.TRIPLETTA – Quella diè la serata di Romelu, la cui tripletta eclissa l’entrata tra gli applausi di Zlatanal 73?. Come racconta Cristiano Tognoli su TuttoSport, l’attaccante dell’Inter sembra non giocare per la squadra ma, piuttosto, aspetta il momento giusto per colpire individualmente. Ed è proprio quello che riesce a fare, mettendo a segno tre gol nel corso della partita per la qualificazione a Euro 2024, facilitando l’esordio di Tedesco sulla panchina del. Sempre secondo il ...

anche il Belgio in casa della Svezia per 3 - 0 grazie alla tripletta di un ritrovato(almeno in nazionale): la punta nerazzurra sfrutta il doppio assist di Lukebakio . Vincono Austria e ...'Un'Inter in uscita', con il volto die lo 'schieramento' di ben undici giocatori sul ... Carlos Alcaraza Indian Wells e punta di nuovo la posizione numero 1 in classifica Atp: 'El numero ...Un quarto d'ora dopo si rinnova lo scontro tra due, stavolta col contributo diche manda il giovane centrocampista ad un passo dall'area piccola, ma il portiere polaccodi nuovo la sfida.

