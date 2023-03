Lukaku show in Svezia-Belgio | trascinatore! La pagella ? CdS

(Di sabato 25 marzo 2023)autentico trascinatore del suocontro la. L’attaccante dell’Inter ha segnato ben tre gol nel match di Stoccolma, valido per le qualificazioni a Euro 2024. La? Prestazione da 8 per Romelu, che si ritrova in Nazionale. Big Rom ha distrutto laa Stoccolma segnando una tripletta in appena 37 minuti di partita. Impatto devastante dell’attaccante dell’Inter, che per la prima volta indossava la maglia numero 10 ereditata da Eden Hazard.non segnava in Nazionale dall’ottobre del 2021 e con questi tre gol è salito a quota 71 reti in 105 partite. La speranza per l’Inter è che questa rinascita nelpossa trasmettersi anche in nerazzurro. Fonte: Corriere dello Sport ? Giorgio ...

Nel gruppo F la Svezia di Ibrahimovic cade contro uno straordinario, che trascina con una tripletta il Belgio, vittorioso 3 - 0, mentre l'Azerbaijan crolla contro l'Austria 4 - 0. Nel girone ...Vince anche il Belgio in casa della Svezia per 3 - 0 grazie alla tripletta di un ritrovato(almeno in nazionale): la punta nerazzurra sfrutta il doppio assist di Lukebakio . Vincono Austria e ...Vince in casa dopo sei mesi ma è il come che impressiona: sempre in controllo, senza pietà per questo Milan timidino. Bel segnale. il peggiore il migliore 7 silvestri Rigore ripetuto come con: alla prossima, transenni l'area come la scena del crimine. Para tutto e dà l'idea che avrebbe chiuso tutte le 13 porte della città, se necessario. Non perderti le Newsletter di Gazzetta ...

Euro2024, Vlahovic gol, Lukaku show. Vola la Francia di Rabiot, Szczesny ko Tuttosport

Romelu Lukaku underlined his enduring value to Belgium by scoring all three goals in a 3-0 win at Sweden in the other notable victory on Friday. It was a successful start to Domenico Tedesco's tenure ...Lukaku's match-winning show also overshadowed Zlatan Ibrahimovic's much-anticipated return to international football. The win at the Friends Arena gave new Belgium coach Domenico Tedesco the perfect ...