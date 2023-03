(Di sabato 25 marzo 2023) La seconda vita di Romelunon sta andando come ci si attendeva. E il suoin nerazzurro è sempre più in bilico, nonostante la tripletta con il Belgio. Al momento, il centravanti ha unadavanti a sé. STAGIONE DELUDENTE – Al terzo giro di boa su quattro della stagione 2022/23, il rendimento di Romelunon è definibile sufficiente. Per certi versi, il belga sta confermando il detto riguardante le minestre riscaldate. E non potrebbe essere altrimenti, considerando la miseria di 5 gol in 19 presenze, con 909 minuti giocati in stagione. Per capirci, una media di 47? per presenza. Ironia della sorte, Big Rom ha gli stessi gol in campionato di quelli con il Belgio, con cui però è bastata unagara. ...

...si è preso una bella rivincita col Belgio. Tre gol alla Svezia, in faccia al 'nemico' Ibra . Una rinascita che potrebbe aiutare e non poco l'Inter in questo finale di stagione ma ildi ......se il finale stagione potrebbe cambiare in positivo le carte in tavola e le sorti del suo... L'Inter ha bisogno di luivuole riconfermarsi ad alti livelli all'Inter, come fatto nel biennio ...... che spalancherebbe scenari interessanti per ildel giocatore e dello stesso club nerazzurro. Occuperebbe nel caso la posizione ingombrante che lascerebbe libera Romelu. Tutto, infatti, ...

Lukaku, futuro ancora all’Inter Una sola certezza nei prossimi mesi Inter-News.it

Per questo l’Inter vigila a distanza sulle scintille tra Chelsea e Pierre-Emerick Aubameyang: tra il club e il 33enne gabonese scuola Milan volano gli stracci e pare possibile una risoluzione, che ...Parole taglienti quelle di Romelu Lukaku dopo la partita in Nazionale ... non all’altezza o forse verso le parole di Marotta che hanno messo dubbi sul suo futuro. Sport Paper - Notizie su calcio e ...