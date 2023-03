Lukaku fa tripletta contro Ibra e diventa il miglior marcatore della storia del Belgio (Di sabato 25 marzo 2023) Nella partita di ieri tra Svezia-Belgio, valida per le qualificazioni ad Euro 2024, Romelu Lukaku ha segnato una tripletta diventando il miglior marcatore dei sempre per il Belgio. Lo ha fatto proprio a casa del rivale Zlatan Ibrahimovic. Gli attaccanti di Inter e Milan non si incontravano dal derby di Coppa Italia del 2021 terminato con il celebre testa a testa tra i due. Con la maglia dei ‘Red Devils’ Lukaku non segnava dalla semifinale di Nations League contro la Francia nell’ottobre 2021. Negli ultimi Mondiali, era stato oggetto di parecchie critiche per le prestazioni opache e i diversi gol sbagliati. Adesso, però, si è rifatto con una straordinaria tripletta, che ha consentito a Domenico ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 marzo 2023) Nella partita di ieri tra Svezia-, valida per le qualificazioni ad Euro 2024, Romeluha segnato unando ildei sempre per il. Lo ha fatto proprio a casa del rivale Zlatanhimovic. Gli attaccanti di Inter e Milan non si incontravano dal derby di Coppa Italia del 2021 terminato con il celebre testa a testa tra i due. Con la maglia dei ‘Red Devils’non segnava dalla semifinale di Nations Leaguela Francia nell’ottobre 2021. Negli ultimi Mondiali, era stato oggetto di parecchie critiche per le prestazioni opache e i diversi gol sbagliati. Adesso, però, si è rifatto con una straordinaria, che ha consentito a Domenico ...

