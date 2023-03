“L’ospedale non deve chiudere”, cittadini di Tarquinia in protesta per difendere la struttura sanitaria (Di sabato 25 marzo 2023) “L’ospedale non deve chiudere”, cittadina di Tarquinia in protesta per difendere la struttura sanitaria. I residenti del Comune, in provincia di Viterbo, non ci stanno e difendono L’ospedale della loro città. Una struttura ospedaliera che negli ultimi mesi ha visto chiudere diversi reparti e prossimamente anche quello di Ortopedia, per via della mancanza di medici. La fotografia dei tagli alla sanità effettuati in questi anni sulle strutture della Regione Lazio, che rischiano di lasciare un territorio con oltre 16 mila abitanti senza un distretto sanitario di riferimento. I residenti si oppongono alla chiusura delL’ospedale di Tarquinia Come menzionato dal TGR Lazio, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 marzo 2023) “non”, cittadina diinperla. I residenti del Comune, in provincia di Viterbo, non ci stanno e difendonodella loro città. Unaospedaliera che negli ultimi mesi ha vistodiversi reparti e prossimamente anche quello di Ortopedia, per via della mancanza di medici. La fotografia dei tagli alla sanità effettuati in questi anni sulle strutture della Regione Lazio, che rischiano di lasciare un territorio con oltre 16 mila abitanti senza un distretto sanitario di riferimento. I residenti si oppongono alla chiusura deldiCome menzionato dal TGR Lazio, ...

