Loretta Goggi, l'amara sorpresa dopo la puntata: perché rischia grosso (Di sabato 25 marzo 2023) Pio e Amedeo battono Loretta Goggi. Nella serata di venerdì 24 marzo ad avere la meglio in fatto di ascolti è Felicissima Sera – All Inclusive che regala a Canale Cinque 2.8 milioni di utenti e uno share pari al 19.5 per cento. Una cifra che non fa sfondare la trasmissione, ma che basta a sorpassare Benedetta Primavera. Su Rai 1 la Goggi intrattiene 2.5 milioni di spettatori (15.8). Solo la scorsa settimana la cantante aveva incollato davanti al piccolo schermo 2.6 milioni di utenti (16.5 per cento). Fratelli di Crozza (Nove), invece, conquista oltre l'1.1 milione di spettatori (5.8) Qui i dati relativi agli ascolti tv del prime time di venerdì 24 marzo 2023: Rai Uno – Benedetta Primavera: 2.481.000 spettatori (15.8 di share); Canale 5 – Felicissima sera – All inclusive!: 2.794.000 spettatori (19.5); Rai Due – N.C.I.S.: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiUno : Bravissima ma soprattutto simpaticissima ?? Giorgia tra gli ospiti di Loretta Goggi a #BenedettaPrimavera! Questa… - fraversion : Giorgia che canta Pieno d’amore con Loretta Goggi. Questo finisce dritto nelle Teche. STREPITOSE! #BenedettaPrimavera - FabioOffreda : RT @fanpage: Pio e Amedeo tornano in tv conquistando la prima serata su Canale 5! - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Pio e Amedeo tornano in tv conquistando la prima serata su Canale 5! - fanpage : Pio e Amedeo tornano in tv conquistando la prima serata su Canale 5! -