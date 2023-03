Lorella Cuccarini a cuore aperto: “Schlein? No, grazie, preferisco la Meloni. Mi sta più simpatica” (Di sabato 25 marzo 2023) Lorella Cuccarini in una lunga intervista alla Verità fa il bilancio della sua carriera e guarda con interesse alle nuove generazioni, alle quali anche lei sente di poter dare un contributo attraverso la partecipazione ai talent shoz su Canale 5. “I ragazzi devono mettere impegno, lavoro, sudore. Essere spavaldi sul palco e umili fuori” dice, ripercorrendo i suoi primi passi.”Io ho avuto un percorso ancora diverso perché, grazie a Pippo Baudo, ho potuto approdare a Fantastico, facendo un salto nel buio. Da un giorno all’altro sono stata catapultata nel varietà più importante con l’esperienza di una ballerina di fila. Se guardiamo ai talent, i ragazzi possiedono già un loro bagaglio e poi hanno parecchi mesi per crescere ed emergere. I talent sono una strada che offre delle opportunità ai giovani che altrimenti farebbero molta fatica. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 marzo 2023)in una lunga intervista alla Verità fa il bilancio della sua carriera e guarda con interesse alle nuove generazioni, alle quali anche lei sente di poter dare un contributo attraverso la partecipazione ai talent shoz su Canale 5. “I ragazzi devono mettere impegno, lavoro, sudore. Essere spavaldi sul palco e umili fuori” dice, ripercorrendo i suoi primi passi.”Io ho avuto un percorso ancora diverso perché,a Pippo Baudo, ho potuto approdare a Fantastico, facendo un salto nel buio. Da un giorno all’altro sono stata catapultata nel varietà più importante con l’esperienza di una ballerina di fila. Se guardiamo ai talent, i ragazzi possiedono già un loro bagaglio e poi hanno parecchi mesi per crescere ed emergere. I talent sono una strada che offre delle opportunità ai giovani che altrimenti farebbero molta fatica. ...

