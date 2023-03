‘L’occhio | l’orecchio e la bocca’ | il cineclub cult di mio zio che tanto avrei voluto frequentare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 marzo 2023) Roberto Farina, mio zio, fu tra i fondatori di un miticodegli anni Settanta che si chiamava L’occhio,e la bocca. Erano in tre: Roberto Farina, Silvia Viglia e Gianni Romoli (in seguito diventato produttore e sceneggiatore di Ferzan Özpetek). Chi ama il cinema, non può prescindere dall’esperienza di un. Ilsi oppone per definizione alla visione standardizzata della grande distribuzione cinematografica. Ilè un luogo anarchico, libero e intimo non segue la logica dell’industria, ma la proliferazione “selvaggia” dell’immagine desiderante, non a caso in unsi può assistere alla proiezione di “filmini amatoriali e famigliari”. E’ l’immagine in quanto tale a essere amata nella sua sostanza immateriale e tattile al tempo stesso. ...