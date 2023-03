Locatelli fuori dalla Nazionale: il motivo è paradossale (Di sabato 25 marzo 2023) Manuel Locatelli è cresciuto negli ultimi mesi, per questo è stato molto strano non vederlo in campo in Nazionale ma c’è un motivo. È sempre difficile riuscire a capire quello che vogliono gli allenatori, figuriamoci cosa può passare per la mente di un commissario tecnico di una Nazionale. Roberto Mancini è sempre stato un grande estimatore di Manuel Locatelli, ma nel momento migliore della sua stagione ha preferito lasciarlo a casa dalle convocazioni. Manuel Locatelli (Fonte: LaPresse)Ha fatto davvero molto scalpore questa decisione da parte del tecnico campione d’Europa del 2021 soprattutto perché molto spesso aveva insistito su Locatelli anche nei suoi momenti di bui. Ora che il suo rendimento invece è tornato a essere di primo livello non è stato tenuto in ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 25 marzo 2023) Manuelè cresciuto negli ultimi mesi, per questo è stato molto strano non vederlo in campo inma c’è un. È sempre difficile riuscire a capire quello che vogliono gli allenatori, figuriamoci cosa può passare per la mente di un commissario tecnico di una. Roberto Mancini è sempre stato un grande estimatore di Manuel, ma nel momento migliore della sua stagione ha preferito lasciarlo a casa dalle convocazioni. Manuel(Fonte: LaPresse)Ha fatto davvero molto scalpore questa decisione da parte del tecnico campione d’Europa del 2021 soprattutto perché molto spesso aveva insistito suanche nei suoi momenti di bui. Ora che il suo rendimento invece è tornato a essere di primo livello non è stato tenuto in ...

