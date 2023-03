“Lo ha fatto per lui”. Maria De Filippi, gesto da brividi per il collega mentre dava l’addio a Maurizio Costanzo (Di sabato 25 marzo 2023) Durante il corso della registrazione delle puntate di C’è Posta per Te è accaduto un qualcosa di insolito rispetto agli altri anni. Ricordiamo che mentre Maria De Filippi registrava le ultime puntate del programma, le condizioni di salute di Maurizio Costanzo si sono aggravate, per poi venire a mancare il 24 febbraio. Dunque, nonostante la tragedia che stava accadendo nella vita di Maria, ha comunque voluto prendere parte ad una proposta di matrimonio all’interno dello studio del programma. Anche quest’anno C’è Posta per Te ha fatto commuovere e altrettanto sorridere tantissimi telespettatori, fedeli al programma da anni. Tra gli ospiti di quest’anno ci sono stati Marco Mengoni, vincitore dell’edizione di Sanremo 2023, Gerry Scotti, collega di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 marzo 2023) Durante il corso della registrazione delle puntate di C’è Posta per Te è accaduto un qualcosa di insolito rispetto agli altri anni. Ricordiamo cheDeregistrava le ultime puntate del programma, le condizioni di salute disi sono aggravate, per poi venire a mancare il 24 febbraio. Dunque, nonostante la tragedia che stava accadendo nella vita di, ha comunque voluto prendere parte ad una proposta di matrimonio all’interno dello studio del programma. Anche quest’anno C’è Posta per Te hacommuovere e altrettanto sorridere tantissimi telespettatori, fedeli al programma da anni. Tra gli ospiti di quest’anno ci sono stati Marco Mengoni, vincitore dell’edizione di Sanremo 2023, Gerry Scotti,di ...

