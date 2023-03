Più o meno come per il 31enne Roberto Firmino che non rinnoverà col. L'occasione Strana la vita di Pierre - Emerick, da sempre un bel caratterino. Stavolta rischia un bis da record: due ......di questo potrebbe per tutti essere il pallone che Osimhen ruba ai difensori delnella ... chedi girare) tra i piedi avversari. Una cosa che io personalmente non avevo mai visto in ...Commenta per primo Il futuro di Gavi al Barcellona è a rischio, la Premier League chiama: come riferisce il Times ,e Manchester United non perdono di vista il gioiellino e potrebbero presto passare all'azione.

Liverpool, si tenta lo 'sgambetto' allo United per un attaccante Calciomercato.com

Il gabonese cresciuto nelle giovanili del Milan è rimasto legato al capoluogo lombardo. Ha un altro anno di accordo con i Blues, ma è ai margini del progetto: per la dirigenza nerazzurra può essere un ...Potrebbe essere giunto alla fine il matrimonio tra il Liverpool e Momo Salah: l'attaccante egiziano sarebbe alla ricerca di nuovi stimoli.