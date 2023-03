LIVE Volta a Catalunya 2023, tappa di oggi in DIRETTA: possibile volata, Velasco cerca il colpo di mano (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa della Volta a Catalunya 2023, corsa a tappe spagnola che terminerà domenica 26 marzo. Dopo la difficile frazione di ieri, vinta dallo sloveno Primoz Roglic che ha così guadagnato anche secondi preziosi nella classifica generale, quest’oggi, complice la cancellazione dell’ultima salita per motivi di sicurezza (il percorso è stato dunque accorciato di 9 km), sarà una giornata più tranquilla. Si partirà da Martorell alle ore 12:50 e si arriverà, dopo 174,1 km, a Molins de Rei. La corsa sarà ricca di saliscendi, ma avrà al suo interno soltanto un GPM, quello dell’Alt de la Creu d’Aragall (7,1 km al 6% con ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della sestadella, corsa a tappe spagnola che terminerà domenica 26 marzo. Dopo la difficile frazione di ieri, vinta dallo sloveno Primoz Roglic che ha così guadagnato anche secondi preziosi nella classifica generale, quest’, complice la cancellazione dell’ultima salita per motivi di sicurezza (il percorso è stato dunque accorciato di 9 km), sarà una giornata più tranquilla. Si partirà da Martorell alle ore 12:50 e si arriverà, dopo 174,1 km, a Molins de Rei. La corsa sarà ricca di saliscendi, ma avrà al suo interno soltanto un GPM, quello dell’Alt de la Creu d’Aragall (7,1 km al 6% con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : ??#VivaRai2 supera, per la prima volta, 1 milione di spettatori ed è il programma più visto della sua fascia. Recor… - MaxxGhe : 25/03/2007. Guiness World Record per Sir ELTON JOHN, nel giorno del suo 60esimo compleanno: è la 60esima volta che… - music_hoople : The Mars Volta - Televators (live) - basitasempre : unica volta in cui non ho trattenuto le lacrime in live #oriele - occhicoltello : essere così felice perché quella volta era tipo il secondo live della vita degli psi ed eravamo 20 persone e dirgli… -