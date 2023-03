LIVE – Torneo di Viareggio 2023, terza giornata gruppo B: risultati oggi 25 marzo (DIRETTA) (Di sabato 25 marzo 2023) La DIRETTA LIVE della terza giornata del Torneo di Viareggio 2023 per quanto riguarda il gruppo B, dove assisteremo alle sfide conclusive dei gironi da 5 a 8 e dunque avremo gli ultimi verdetti della fase a gironi della manifestazione giovanile internazionale conosceremo le ultime qualificate agli ottavi e le squadre che saranno invece eliminate, in più si formerà il tabellone completo degli ottavi. Chi vincerà? Di seguito ecco i link ai LIVE di Sportface.it. FIORENTINA-MONTEROSI FA EURO NEW YORK-SERAVEZZA SAMPDORIA-AREZZO UYSS NEW YORK-GROSSETO BOLOGNA-JÓVENES-PROMESAS ATROMITOS-MAVLON RAPPRESENTATIVA SERIE D-LADEGBUWA SPORT RECIFE-IMOLESE PROGRAMMA OTTAVI TABELLONE OTTAVI TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI ... Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) Ladelladeldiper quanto riguarda ilB, dove assisteremo alle sfide conclusive dei gironi da 5 a 8 e dunque avremo gli ultimi verdetti della fase a gironi della manifestazione giovanile internazionale conosceremo le ultime qualificate agli ottavi e le squadre che saranno invece eliminate, in più si formerà il tabellone completo degli ottavi. Chi vincerà? Di seguito ecco i link aidi Sportface.it. FIORENTINA-MONTEROSI FA EURO NEW YORK-SERAVEZZA SAMPDORIA-AREZZO UYSS NEW YORK-GROSSETO BOLOGNA-JÓVENES-PROMESAS ATROMITOS-MAVLON RAPPRESENTATIVA SERIE D-LADEGBUWA SPORT RECIFE-IMOLESE PROGRAMMA OTTAVI TABELLONE OTTAVI TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE - TORINO-APIA LEICHHARDT 7-0 AL 85', Torneo di Viareggio 2023 (DIRETTA) - Scacchierando : Terza Prova del Grand Prix Femminile 2022/23 Tappa in India per il penultimo torneo della serie parte del Mondiale… - lucioct91 : Torneo su fortnite con premio 1000v-buck entrate in live su Twitch lucioct91 - zazoomblog : LIVE – Torino-APIA Leichhardt 2-0 Torneo di Viareggio 2023 (DIRETTA) - #Torino-APIA #Leichhardt #Torneo - infoitsport : LIVE - Sampdoria-Grosseto 3-2 finale, Torneo di VIAREGGIO 2023 DIRETTA -