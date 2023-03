LIVE – Taranto-Avellino 2-1, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) (Di sabato 25 marzo 2023) La DIRETTA testuale di Taranto-Avellino, match valido per la trentaquattresima giornata del Girone C della Serie C 2022/2023. Soli due punti dividono le due squadre: i padroni di casa sono attualmente 14esimi a quota 40, mentre gli ospiti occupano la decima posizione con 42 punti. Appuntamento alle ore 17.30. Sportface.it vi terrà comagnia con una DIRETTA testuale e aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Taranto-Avellino 2-1 (18? Tommasini, 40? D’Angelo, 61? Tommasini) 61? – Taranto-Avellino 2-1! Doppietta di Tommasini: i pugliesi tornano avanti. 54? – Pallone tra i piedi dei giocatori del Taranto in ... Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) Latestuale di, match valido per la trentaquattresima giornata del Girone C della. Soli due punti dividono le due squadre: i padroni di casa sono attualmente 14esimi a quota 40, mentre gli ospiti occupano la decima posizione con 42 punti. Appuntamento alle ore 17.30. Sportface.it vi terrà comagnia con unatestuale e aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F52-1 (18? Tommasini, 40? D’Angelo, 61? Tommasini) 61? –2-1! Doppietta di Tommasini: i pugliesi tornano avanti. 54? – Pallone tra i piedi dei giocatori delin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantacalciok : Taranto – Avellino: diretta live e risultato in tempo reale - Pall_Gonfiato : Diretta testuale LIVE, Taranto-Avellino: fischio d'inizio alle ore 17:30 - Ftbnews24 : Taranto-Avellino Streaming Gratis: dove vedere la Serie C in Diretta Live - SEEdPublisher : RT @TrendSanita: ?? Oggi #TrendSanità è #LIVE! Parliamo di #???????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????: ?????? ???????????? ???? ???????????? con Michele Convers… - TrendSanita : ?? Oggi #TrendSanità è #LIVE! Parliamo di #???????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????: ?????? ???????????? ???? ???????????? con Michele… -