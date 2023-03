LIVE – Sport Recife-Imolese 0-0, Torneo di Viareggio 2023 (DIRETTA) (Di sabato 25 marzo 2023) La DIRETTA LIVE di Sport Recife-Imolese, match valido per la terza giornata del gruppo B del Torneo di Viareggio 2023. Caos totale nel girone 8, dove tutte e quattro le squadre si trovano a tre punti. La differenza reti, però, parla chiaro: i brasiliani possono accontentarsi anche di un pareggio, ai romagnoli obbligatoriamente il successo. Si scende in campo allo stadio Martini di Viareggio. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 15 di sabato 25 marzo. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PROGRAMMA OTTAVI TABELLONE OTTAVI TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI RISULTATI E CLASSIFICHE DEL Torneo IL REGOLAMENTO DEL Torneo IL ... Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) Ladi, match valido per la terza giornata del gruppo B deldi. Caos totale nel girone 8, dove tutte e quattro le squadre si trovano a tre punti. La differenza reti, però, parla chiaro: i brasiliani possono accontentarsi anche di un pareggio, ai romagnoli obbligatoriamente il successo. Si scende in campo allo stadio Martini di. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 15 di sabato 25 marzo.face.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PROGRAMMA OTTAVI TABELLONE OTTAVI TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI RISULTATI E CLASSIFICHE DELIL REGOLAMENTO DELIL ...

