LIVE Sonego-Evans, ATP Miami 2023 in DIRETTA: è in corso il match precedente a quello dell’azzurro (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.16 L’incontro prima di Sonego-Evans vede in campo Mcdonald e Berrettini. Tra i due si è appena concluso il primo set, con l’americano che ha vinto il parziale per 7-6 dopo un’ora di gioco. 19.14 Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Evans, incontro di secondo turno dell’ATP Master 1000 di Miami 2023. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Evans, incontro di secondo turno dell’ATP Master 1000 di Miami 2023. Il tennista piemontese torna in campo in Florida, dopo aver avuto la meglio ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.16 L’incontro prima divede in campo Mcdonald e Berrettini. Tra i due si è appena concluso il primo set, con l’americano che ha vinto il parziale per 7-6 dopo un’ora di gioco. 19.14 Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro di secondo turno dell’ATP Master 1000 di. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro di secondo turno dell’ATP Master 1000 di. Il tennista piemontese torna in campo in Florida, dopo aver avuto la meglio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : ATP Miami 2023, i risultati di Musetti, Berrettini e Sonego in diretta LIVE - sportli26181512 : ATP Miami: Musetti-Lehecka, il risultato in diretta live. Dopo Berrettini e Sonego: Tre italiani oggi protagonisti… - SportFramesit : #MiamiOpen ???? In campo per il 1° turno #Sonego ?? Thiem 2° turno per due italiane: #Giorgi ?? Azarenka - ?? LIVE a… - federtennis : #MiamiOpen ???? In campo per il 1° turno #Sonego ?? Thiem 2° turno per due italiane: #Giorgi ?? Azarenka - ?? LIVE a… -