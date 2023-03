LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Hepburn è al comando, partito Cavagna (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA VOLTA A CATALUNYA DALLE 14.00 14.11 partito il sudafricano Stefan De Bod (EF Education-EasyPost), altro atleta che potrebbe fare bene quest’oggi. 14.08 Il prossimo atleta che potrebbe segnare un parziale interessante è il neerlandese Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team). 14.05 Rimane attardato lo statunitense Craddock, il quale fa segnare lo stesso tempo di Weiss, issandosi al quinto posto. 14.05 Quinta piazza provvisoria per l’elvetico Fabian Weiss (Tudor Pro Cycling Team) con il tempo di 23’09”. 14.03 partito il 27enne transalpino. 14.02 Il prossimo a partire sarà Remì Cavagna. 14.00 Parte Alexis Guerin (Bingoal WB), leader della classifica scalatori e vincitore della ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA VOLTA A CATALUNYA DALLE 14.00 14.11il sudafricano Stefan De Bod (EF Education-EasyPost), altro atleta che potrebbe fare bene quest’. 14.08 Il prossimo atleta che potrebbe segnare un parziale interessante è il neerlandese Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team). 14.05 Rimane attardato lo statunitense Craddock, il quale fa segnare lo stesso tempo di Weiss, issandosi al quinto posto. 14.05 Quinta piazza provvisoria per l’elvetico Fabian Weiss (Tudor Pro Cycling Team) con il tempo di 23’09”. 14.03il 27enne transalpino. 14.02 Il prossimo a partire sarà Remì. 14.00 Parte Alexis Guerin (Bingoal WB), leader della classifica scalatori e vincitore della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : Lo #spiegoneschianchi sui fatti della settimana #propagandalive @fraschianchi - welikeduel : Rivedi #propagandalive: Paola Deffendi e Claudio Regeni, Paolo Giordano, Annagaia Marchioro, Andrea Pennacchi, la m… - dadez33 : RT @WWEItalia: Iniziate a preparare i pop corn, l'attesa è quasi finita! ?? Manca UNA SETTIMANA a #WrestleMania! ?? Non perdetevi lo Showcas… - animusmemes : A causa di problemi ventola che mi manda a bestia il pc, fino alla prossima settimana non ci saranno live finché no… - Violet34904074 : Ma vi immaginate l'ultima settimana di live senza EdoT che noia? Lui merita di arrivare in finale. #gfvip… -