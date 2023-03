LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Hepburn è al comando | ancora attesa per i big

(Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA VOLTA A CATALUNYA DALLE 14.00 13.40 Il favorito d’obbligo della crono odierna è Remì Cavagna (Soudal-Quick Step), nono nella ranking UCI per quanto riguarda le corse a tempo, il quale potrebbe bissare il successo di Riccione nellad’apertura della Coppi&Bartali. 13.37 Questa è la top-15 al momento: 1Michael 22.30 49.600 2 ?ERNÝ Josef 22.41 0.11 49.199 3 LEONARD Michael 22.55 0.25 48.698 4 QUARTERMAN Charlie 23.28 0.58 47.557 5 NATAROV Yuriy 23.36 1.06 47.288 6 THALMANN Roland 23.41 1.11 47.122 7 MURGANO Marco 23.47 1.17 46.924 8 VIVIANI Elia 23.49 1.19 46.858 9 MACKELLAR Alastair 23.49 1.19 46.858 10 KENCH Josh 24.04 1.34 46.371 11 WALLS ...

LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: la cronometro può riservare sorprese OA Sport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quinta ed ultima tappa della Settimana Internazionali Coppi&Bartali 2023, breve corsa a tappe, giunta alla trentottesima ...